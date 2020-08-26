【高比拜仁】824紀念日　24的意義：廿四小時每分鐘都不能鬆懈

仍然令人難以相信，高比拜仁（Kobe Bryant）和他的女兒Gianna死於直升機失事已經八個月 ; 即使NBA季後賽延期，湖人的球迷們也肯定會在球隊試圖獲得創紀錄的第十七次總冠軍中想到這位天皇巨星。

他在籃球場上的招牌動作（ ig︰stevebutchertattoos）

本月，橙縣（Orange County）的Don Wagner宣布8月24日為首個年度高比拜仁紀念日(Kobe Bryant Day) ; 他生於8月23日，在湖人隊隊中的標誌性號碼分別是8和24。

永遠傳奇，洛杉磯湖人的24號。（ig︰shu_tattooart）

Don Wagner表示︰「Kobe Bryant的一生面對各種挑戰︰他創造、他克服，遇強越強，就像我們每個人一樣 ; 今天我們為此慶祝，為克服這些挑戰而努力不懈的人們。」

俏皮的一面。（ ig︰stevebutchertattoos）

Kobe Bryant逝世前，人們通過紋身來表達對他的崇拜︰題材包括他把球衣塞進嘴裡的招牌動作、扣人心弦的入樽等 ; 而自從一月份的悲劇以來，Kobe Bryant的追隨者包括O'Neal的兒子Shareef O'Neal同樣以紋身向這位一代傳奇表達敬意。

以下紋身圖樣，讓我們懷念Kobe Bryant的英姿，他在場內場外永不言敗的精神永遠長存。

榮譽滿身，效力了湖人二十年，取得五座總冠軍。（ig︰ponylawson）

南加州著名的寫實肖像刺青師Steve Butcher，Kobe Bryant是他經常創作的題材。（ig︰stevebutchertattoos）

永不言棄的精神震懾人心。（ig︰inalbersekov）

Kobe Bryant 聯乘 KAWS，兩大經典。（ig︰votetrent）

該得分後衛在1996年從高中進入NBA，是公認史上最偉大球員（ig︰bhens）

職業生涯兩奪總決賽最有價值球員、十五次入選NBA最佳陣容、十八次入選全明星賽。（ig︰thejellosjigglin）

Kobe Bryant與他的二女兒Gianna。（ig︰stevebutchertattoos）

標誌性的上籃技。（ig︰creep_reaper）