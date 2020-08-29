Lady Gaga御用紋身師　Kat Von D大屋放盤　窺探明星為鄰的豪宅

在外國，紋身師就像明星一樣，一舉手一投足都是焦點。

Kat的聲線像張柏芝crossover周秀娜，令人難忘，她是跨媒介創作人，既是紋身師，又是模特兒、音樂人、作家和電視名人。（網上圖片）

三十八歲的紅人Kat Von D（全名Katherine Von Drachenberg），擅長寫實風格，是荷里活星級客戶Lady Gaga、Miley Cyrus、Rihanna等御用刺青師。

話題女皇作價三百四十萬美元出售荷里活山一幢1920年代的西班牙風格房屋。（網上圖片）

Kat生於墨西哥，四歲時與家人搬到了洛杉磯地區，並在加利福尼亞的科爾頓（Colton）長大。母親是虔誠的教徒，不准許紋身，但她在十四歲那年第一次刺青了，在足踝上紋上J字，代表初戀情人的名字的首個字母 ; 現在，她說J即是JOKE，卻無遺憾，也永遠不會去除它。

寢室十分「無印」，與打扮前衛的Kat不太協調。（網上圖片）

熱愛藝術的她在十六歲輟學，獨闖罪惡都市聖班納甸奴（San Bernardino） ，跟一名妓女合租一間小公寓，為朋友、朋友的朋友紋身；1998 年任職於 Sin City Tattoo，之後到處拜師學藝，直至在荷里活的 True Tattoo 安頓下來。Kat的上位期是參加了真人show《邁阿密刺青客》，因脾氣火爆在節目中跟大名鼎鼎的刺青師Ami James互罵而離群了；回到洛杉磯後，主持新節目《L.A.刺青客》分庭抗禮，述說女紋身師如何在這個男人主導的行業中找到自己的位置。

比較大改動是home office位置，重新鋪上壁紙。（網上圖片）

她曾與Jesse James訂婚，後者曾穿納粹制服、行納粹禮。她自家品牌的一款口紅命名爲「Selektion」，被人誤解為猶太人集中營禁語。

當年參加真人show《邁阿密刺青客》，有hater說她借男人上位而故意與Ami James（左二）交惡。（網上圖片）

該話題女皇今年早些時間就把自家純素美容品牌Kat Von D Beauty出售。最近，Kat作價三百四十萬美元出售位於「隱蔽又熱鬧」的荷里活山（Hollywood Hills，洛杉磯市中心地區的山坡鄰區）的一幢西班牙風格房屋，好令八卦友一窺全豹──這裡是名人聚居地，她的鄰居有奇洛李維斯、小丑Joaquin Phoenix、蝙蝠俠Ben Affleck等。

另起爐灶的《LA Ink》，內容圍繞High Voltage Tattoo顧客背後的故事和紋身師的私事，老闆娘正是 Kat（坐梳化者）。（網上圖片）

房屋建於1920年代，壁爐、大窗戶、拱形門道、硬木地板、原始瓷磚，裝飾性欄杆和高高的天花板與多個砲塔（turrets），都是當時標緻性的建築。Kat於2011年以近二百二十萬美元購入該物業之後，並無進行大規模的個人化裝潢，而是令原始特徵更加鮮明，負責工程的設計公司Deasy Penner Podley的負責人Marissa Faith表示，「Kat與眾不同之處，是保留更多的原本面貌，重點不是更改後的東西。」住宅面積逾4,100平方呎，共有四間臥室和五間浴室。其他部份以實用先行，客廳也是電影院，更新了全屋和廚房管道系統。Kat在home office重新鋪上壁紙，此外部份窗戶進行了隔音處理，以便她錄製音樂。室外有一個燒烤區，游泳池和車庫。

有人說她投資有道，當然亦有hater說她是疫情肆虐下等錢使，急需套現。你有你繼續做酸民，總之有Kat就有說不完的話題︰她一家三口的新居，位於洛杉磯高尚住宅區漢考克公園（Hancock Park），擁有十一個臥室，在2016年以六百五十萬美元購入，看來又會成為傳媒的追訪對象。