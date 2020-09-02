【新冠肺炎啟發紋身？】醫生都有忠實擁躉　將冰島抗疫英雄紋上身

冰島是香港人旅遊的熱門選擇之一，Marvel的超級英雄電影，雷神、洛基、奧丁的神話也令冰島等北歐國家更受注目。到目前為止，這個擁有逾三十六萬人口的島國，發生了二千多宗新冠肺炎病例，十宗確診死亡。

Ólafía Kristjánsdóttir紋身筆下的Kári Stefánsson肖像，紋了數小時，好快手。（圖片來源：Iceland Monitor）

以紋身向某個領域的代表人物表達敬意，在藝術界是平常不過的事，但最近冰島紋身師Ólafía Kristjánsdóttir收到一個不尋常的請求，她的女性客戶要求在小腿上刺上Kári的肖像，原來她是該醫生的忠實擁躉。

Ólafía說︰「我是第一次接到這樣的工作，這是一個非常有趣的項目。客人是我丈夫的親戚，她並不認識Kári，沒有任何關係 ; 但我們冰島人都很愛Kári，每天開電視、電台都會看到他、聽到其聲音。可能這會成為紋身界新潮流。」

Ólafía不諱言日見夜見，冰島人漸漸愛上Kári。（圖片來源：Iceland Monitor）

Kári全名Kári Stefánsson，自從COVID-19大流行以來，在冰島的曝光率一直很高，就像我們日日見到何栢良、張竹君一樣。Kári是冰島的神經病學家，也是生物科技公司deCODE Genetics的創辦人、CEO ; 成件事好遙遠？其實好切身，deCODE Genetics的母公司正是安進香港 ( Amgen Hong Kong)。

Kári 一直站在世紀病毒測試的最前線，三月尾，該公司發現冰島一名新冠肺炎患者，體內同時感染了兩種新冠病毒。最近在冰島接受測試的三萬人中，幾乎有百分之一的人已經攜帶了針對該病毒的抗體，而且老年人攜帶的抗體比年輕人多。這些數據對未來實現精確醫學作出多方面貢獻。

Kári 的據理力爭被冰島人視為偶像。（圖片來源：Iceland Monitor）

第二波疫情襲擊了冰島，每天都有新確認病例。該國自六月中旬對新冠病毒進行邊境測試，但來自德國、除瑞典以外的北歐國家的人都可以免檢 ; Kári呼籲採取更嚴格的措施，主張對每名入境者進行測試，並把他們送到隔離區隔離五天，這些言論被冰島人視為偶像。