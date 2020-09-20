「紋身是主流但法律並未跟上潮流」　紋身師坐監令人生更精彩 ?

南韓有很多世界級的紋身師，當地法律規定，刺青並不犯法但被列為醫療程序 ; 故紋身師為別人刺青是非法的，違者可被判入獄兩年。

Doy（左）成立紋身藝術家工會，提出要求將非醫生刺青行為合法化。（圖片來源 : AFP／instagram／twitter：tattooist_doy）

而合乎資格的醫生是唯一合法為他人紋身的醫療行業。

紋身師Doy以細緻技法和設計成為大紅人，Brad Pitt和K-POP組合EXO都是他的客戶，其instagram（tattooist_doy）擁有逾六十萬的追隨者，但他在首爾市中心的工作室卻沒有任何標誌。

南韓著名刺青Doy的風格以細緻見稱。（圖片來源 : AFP／instagram／twitter：tattooist_doy）

該四十歲的紋身師沒有透露去年為Brad Pitt刺上甚麼圖樣，因為簽署了保密協議，「為Brad Pitt刺青後，我的自豪感難以形容；但是從抵達仁川國際機場的那一刻，就很擔心紋身工具被發現。」法律反映出紋身在南韓長期被忽視和邊緣化，而且潛移默化刺青總是與犯罪組織有關，「紋身是主流，但法律並未跟上潮流。」

Doy真名Kim Do-yoon，今年早些時候，成立了全國第一所紋身藝術家工會，計劃提出要求將非醫生刺青行為合法化。但是在媒體報導下，有人匿名舉報，令Doy面臨警方調查，「這令人作嘔，但自己必須做點甚麼；如果保持現狀，一切都不會改變。」這種情況使該國二萬多名紋身師隨時受到起訴及客戶的惡意勒索；有刺青師被定罪後失去收入，「有些藝術家因此自殺，這是毀滅性的，他們會因為繪畫而喪生。」

去年為Brad Pitt紋身，但簽署了保密協議不能透露是甚麼圖案。（圖片來源 : AFP／instagram／twitter：tattooist_doy）

南韓五千多萬人口中，據韓國紋身協會稱，至少有一百萬人擁有刺青，而這非法產業每年為國家帶來1.7億美元的收益。

有醫生強烈反對紋身合法化，稱這樣做會危害韓國人；韓國醫學會官員認為，由非醫為別人刺青可能會導致「嚴重的感染或過敏反應」。

組合EXO的rapper Chanyeol都是他的客戶。（圖片來源 : AFP／instagram／twitter：tattooist_doy）

「十四年的職業生涯中，我至少為一萬人紋身」。Doy續說，「工會計劃與支持我們的醫生合作，為刺青師制定健康、衛生指南。」

五十四歲的紋身師Kim Goang-seok曾被定罪三次，其中一次被重判入獄八個月，「二十五年前，我開始從刺青行業，80％客戶都是黑社會，我為他們刺龍、刺大老虎。」他在蔚山的工作室秘密工作了二十年，，「我對做著非法的事情感到不安，但自己永遠不會停止，這是我唯一擅長的事情；當我第一次被定罪時，我只能接受。」