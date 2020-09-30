【一人一個紋身故事】廚師將執著化成紋身　對食物有一輩子的愛

紋身對每個人而言都有獨一無二的意義，年輕的時候，我們大概愛美，長大了，這一種美由內心的執著演化而成，能夠堅持一輩子。今回要介紹的紋身故事，是來自一位本地大廚Ray Choi，其實廚師身上有紋身並非出奇事，尤其是外國廚，但Ray身上的紋身都是食材，或者與入廚有關的元素，一聽之下，更覺得別具意義。

Cobo House現任行政總廚之一 ── Ray Choi（攝影：黃寶瑩）

細數Ray的紋身，有化學元素、大量的食材如大蒜、檸檬，還有一整隻牛的部位解構圖。Ray解釋道：「紋身是一輩子的事，無理由隨便」。走過了人生三分一，終於對自己所愛沒有疑問，正是食物，如果這樣說，其妻子會生起醋意嗎？「會的，所以在紋其中一個時，老婆也在場，於是就為她也紋上一個摩斯密碼」Ray笑言。有趣的是，雖然Ray的紋身都與食物有關，但每一個的呈現方式都不同。有些是寫實地素描出來，線條仔細，光暗分明，陰影位迷人。牛隻的部位指南又別具實用功能性，還有化學元素也引人入勝。

（攝影：黃寶瑩）

兩個化學式的紋身都有深意，首先Ray就非常喜歡這種結構，有一個是咖啡因，原來Ray對茶有所研究，也會將之融入設計的菜單之中。至於另一個較複雜的「Umai」更是耐人尋味。Umai是來自日本的一個飲食文化概念，是日本人所認為的「第五味」，可以解作鮮味或「旨味」，有來自海鮮，或是發酵製品如麵豉，甚至大多肉類都有。Ray指出，他以鮮味作為基礎去發展菜色與烹調技巧，鮮味是食材中重要的存在，也是味道的極致，正如下廚都會用鹽去「吊味」，勾引出來的正是這種鮮味。這個紋身，正如提醒著Ray在任何的時刻都不要忘記這份追求美味的執著。

咖啡因化學式（紋身店：Urban Tattoo NiA（www.urbantattoo.dk））（攝影：黃寶瑩）

Umai化學式（紋身店：Urban Tattoo NiA（www.urbantattoo.dk））（攝影：黃寶瑩）

另一方面，原來眾多的紋身都出自不同的紋身師之手。他的首個紋身是在丹麥嘗試的，那裡的紋身店多如香港的便利店，當時他已經想把最愛的食材紋上身，於是就在旅遊期間作初嘗試。怎料之後就停不下來，正如他設計菜式的思緒一樣如泉湧，在首組紋身開始奠定了他喜歡的風格，細節多，陰影重，美觀而裝飾性強。之後他卻在泰國曼谷找到他的最愛，他明言這裡遇上的紋身師是他最佩服的，身上不少紋身都出自他之手。隨手起稿勾勒輪廊，下針流暢，用針和用筆沒有一絲拖泥帶水，而且更非常快手，一整隻牛只花45分鐘。他說因為這位紋身師不想客人痛苦太久，所以練就出這般速度。

Ray的第一組紋身（紋身店：Nothing Is Holy, 丹麥）（攝影：黃寶瑩）

出自Ray最佩服的紋身師之手（Luke Satoru，instagram.com/luke_satoru）（攝影：黃寶瑩）

最後，例行公事都要問一問Ray有沒有因為紋身而在生活上面對一些不好的經歷，他說其實對廚師而言紋身是非常普遍的事，不過除了外國廚之外，也是近幾年才在本地廚師上普及起來，對工作近乎沒有影響。至於家人方面，的確父親有說過他兩三句，但都已是幾十歲大人了，其實父親只是擔心紋身店的衛生情況，畢竟在他的年代的確不佳，但現在已經沒有這些問題了。Ray有試過紋完之後穿著長袖衫回老家——不少紋身者都做過的事，但後來被父親發現了竟然還稱讚紋得漂亮，真的是以事論事。