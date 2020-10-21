Eminem狂迷為偶像紋身　破「身上最多同一位音樂家紋身」世界紀錄

《健力士世界紀錄大全》（Guinness World Records）向CNN確認，Nikki Patterson獲得「身上最多同一位音樂家紋身」（the most tattoos of the same musician tattooed on the body）的頭銜。

Nikki Patterson因為《Stan》而迷上Eminem。（ig︰crazyeminemlady）

現年三十五歲的美甲師Nikki，十幾歲時聽過rapper Eminem的《Stan》，從此沉迷，不能自拔。該2000年的M&M代表作，講述名為Stanley Mitchell的人的故事，該人寫了幾封信給偶像 ; 在奇洛李維斯沒有回信的情況下，變得憤怒，酒後駕駛，歌詞寫著︰「我喝了五分伏特加，你敢開車嗎⋯⋯」結局係個悲劇嚟。

狂迷贏得了《健力士世界紀錄大全》世界紀錄。（ig︰crazyeminemlady）

Nikki︰「我真的因為這首歌而愛上他，自己以前從未聽過這樣的歌，我向爸爸推介，他很反感，說意識不良。」十七歲時，參加了她第一場的M&M音樂會。飛來飛去睇show、買齊CD和官方紀念品以及所有Slim Shady演唱會的DVD，還不足夠 ; 十九歲時，她用紋身表達對M&M的愛，「我紋了一個非常小的E字，像硬幣大小一樣，不太顯眼。」身高五尺六寸的她，身上五十四個紋身中，有二十八個以M&M為主題，其中十六個是偶像的肖像。

她去紋身時，佩戴的都是Eminem口罩。（ig︰crazyeminemlady）

起初，她只刺小紋身，在2017年，紋身師David Corden為她紋上第一個M&M肖像，還有出自著名藝術家Yarson Stachowicz、Jay Hutton的紋身作品。

身上有二十八紋身以偶像為主題的紋身。（ig︰crazyeminemlady）

「這改變了我的一生。自己曾是肥妹仔一名，自從紋身之後，我由討厭自己的皮膚變成愛上它。」Nikki在instagram記錄故事和未來的紋身計劃，她有一個名為#SignMeShady的主題標籤，旨在引起M&M的注意，卻惹來更多攻擊言論，「有網友叫我做纏擾者，或質疑我與丈夫的關係⋯⋯他們只是看到一張照片，就對我批判 ; 他們沒有處境時，不明白甚麼是愛。」