IG刺青紅人自創三十秒Dumb Tattoos　創新意念背後原來有洋蔥

承認自己沒有繪畫天份的Ryan，是一位紋身藝術家。他以自創的三十秒Dumb Tattoos而成為刺青界、網絡界的紅人。其DIY風格像小朋友繪畫，看似簡單 ; 甚至在紋身割線時，直線是歪的，可怕、不堪不目，但客人就是排住隊讓他刺。玩instagram只有一年多的他，關注者近25,000位。

人們最快可以在三十秒獲得Ryan創作的可怕墨水。（圖片來源：IG/JankyDoodlez）

這Dumb Tattoos源自一個感人故事，來自加拿大溫哥華的Ryan，他的哥哥因腦癌去世，享年39歲。這位25歲的年輕人說︰「這是傳承哥哥遺產的舉動，在開始設計Dumb Tattoos之前，我通過反複自學相關的紋身技巧，不斷以自己身體試驗而成。」

Ryan（右）把哥哥Tyler使用過的紋身工具，從泰國運回溫哥華，自己當起紋身師來。（圖片來源：IG/JankyDoodlez）

在instagram稱為Janky Doodlez的Ryan續稱︰「我的哥哥Tyler，是我的同父異母的兄弟，他在2017年去世。哥哥在泰國生活了很多年，是一位紋身師，當然也是紋身發燒友，在當地獲得許多紋身。他修讀藝術學校，對我來說是一位偉大的畫家。不幸的是他因腦癌去世。」

Tyler、Ryan是同父異母的兄弟，由細到大感情要好。（圖片來源：IG/JankyDoodlez）

兄弟感情要好，哥哥去世後，「我把哥哥使用過紋身槍、器材和設備等從泰國運回來。」當時，Ryan還沒拿起紋身槍，他花了一年時間走訪各大小刺青店，獲得大量紋身，「之後，我想節省一些錢，忽然有個想法，想換個方式去紀念哥哥，同時為我的未來做一些事情。」於是他拿起哥哥的紋身槍，「如果哥哥不是紋身藝術家，我就沒有意識到自己能夠跟隨哥哥的腳步，這是我與他親近的一種方式。」

這就是Ryan的風格，藝術這回事，喜歡就喜歡，討厭就討厭，人各有志。（圖片來源：IG/JankyDoodlez）

Ryan自學紋身，為自己與家人、朋友刺青，「2019年2月我申請了instagram account，開始對任何願意讓我紋身的人進行刺青。」他在家鄉一所私人工作室工作，晚上為客人刺青、追夢，「哥哥死後，我陷入了低潮。不知道、不了解自己在做甚麼。我從來沒有天份可以從事墨水工作，幸運的是我遇到足夠多的瘋子，他們不在乎。」

以哥哥的紋身槍自紋、學習技巧。 （圖片來源：IG/JankyDoodlez）

在開始時的兩、三個月裡，Ryan以哥哥的紋身槍，免費為別人紋身，「直到我對自己做的事有所眉目，並進一步發展了自己的風格，或許稱不上種風格，而是我真正糟糕的全天然繪畫能力的演繹。」

這設計真有意思。（圖片來源：IG/JankyDoodlez）

「我想以紋身來保持對哥哥的記憶，經常在工作和生活中想到他。我真的很高興藝術把我們連結在一起。哥哥就在這裡。紋身是我真正喜歡做的事情。」Ryan最快「圈速」是短短三十秒就能完成一個紋身，「這是我創作的可怕的墨水，這些設計都是來自自己即時的第一感覺，隨心隨意，真的很有趣，意義非凡。」