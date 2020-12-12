解構半永久紋身原理　熱潮背後恐染疾病　甚至可能變成「永久」？

在紋身界，人們開始關注半永久紋身（semi-permanent tattoos）愈來愈受年輕人歡迎的趨勢。

Revolver Tattoo Studio兩位專業紋身師Christine和Jessica。 (網上圖片)

青少年希望以較小的紋身來表達自己，但由於年紀未到法定規定，或沒準備好接受永久墨水， 抱住「反正會甩」的心態，隨時玩出禍 !

這種半永久紋身的「出事率」，尤其在印度尼西亞的雅加達西區 (West Jakarta) 最為嚴重。

個案中所謂的半永久紋身，墨水卻永遠留在皮膚上，而且經常由業餘紋身師操作，他們可能使客戶暴露於HIV和肝炎中 !

網上有很多關於半永久紋身的開箱文，請自行承擔風險。(網上圖片)

Christine是位於克汶芝魯 (Kebon Jeruk) 的Revolver Tattoo Studio的老闆， 她告訴《The Jakarta Post》，「擔憂始於兩年前，我們對半永久紋身進行調查。有個案顯示，半永久紋身並沒有完全褪色，甚至永久形成疤痕 ! 那些業餘的紋身師保證半永久紋身會在一段時間後完全消失⋯⋯有些客戶未滿17歲，未有認真考慮風險，令皮膚永遠不會回復本來面貌。有些客戶甚至因此患上肝炎！」

半永久紋身乃一種半永久美容手法「紋繡」(eyebrow microblading)，使用微針工具，純手工將顏料植入皮膚的表皮層。 紋繡與傳統紋身的不同在於紋繡聲稱不會將顏料刺入皮膚的真皮層中。

半永久紋身的墨水可能永不褪去，要浪費金錢以激光除掉。(網上圖片)

Christine續說︰「這些業餘的紋身師誇口說，想要成為半永久刺青師的學生，不需要具備良好的繪畫技能，而學習過程僅需兩天。」要成為真正的紋身師，必須成為學徒，花上一到三年甚至更長的時間掌握各種紋身風格、技巧。他們必須了解紋身文化、衛生習慣，如何與客戶溝通等。兩天怎會足夠？

「許多半永久紋身師，作品質量糟糕，抄襲其他人的原創設計亦欠尊重。」一些媒體為半永久紋身「加持」，「這些誤導性訊息在互聯網上很常見，他們表示herbal ink可以被人體自然分解，這根本是一場騙局！半永久紋身中使用的墨水也是永久的化妝墨水 （Permanent makeup ink），當墨水滲入皮膚時，即使經過十年仍然存在，不會百分百消失。」

網上有售賣半永久紋身的工具包，這兩、三年來掀起熱潮。(網上圖片)

紋眉美容師Sari（化名）說，她於2018年6月至2018年8月在丹格朗（Tangerang）從事兼任半永久紋身業務，「我去紋身時，看著專業紋身師往我身上刺，覺得過程與自己幫客人紋眉相同。」還遊說客人，墨水是用香料植物、草藥成份製成的Herbal Ingredients，不會像專業紋身那樣滲透到皮膚的深處。Sari為客人紋身前，用自己的身體練習了兩次，「我用紋繡工具 （Eyebrow microblading wand）、針頭和各種墨水來為客人刺青。還使用了複印紙 （Carbon paper），麻醉霜 （Anesthetic cream）、生理鹽水（Sodium chloride water）等。」

Sari 使用麻醉霜塗料在客人皮膚上，然後使用複印紙將紋身設計圖樣轉印到皮膚上，再使用紋眉毛工具將墨水注入皮膚，「最後，我用泡沫肥皂清潔了紋身並用保鮮膜包裹它。」使用這種方法幾個月後，Sari在她那擁有十年紋身經驗的表親那裡，認認真真地學習起紋身來，「從他那裡我知道我徹底做錯了， 這種做法無知又有害！我對客戶撒了謊！我感到震驚、恐懼。」從那以後，她學會了使用一台真正的紋身機，以假皮練習，學習衛生程序以防止感染疾病的風險。

「我購買了全套設備，例如專業的紋身機、針頭、電源、腳踏板、墨水，綠色肥皂等。我不再從事半永久紋身業務了，我不要對客戶撒謊，尤其是為了賺取未成年孩子的金錢！」