【愛的紋身】美國電台主持人將確診太太遺言　化作聲頻圖案紋上身

JJ Hayes是美國堪薩斯州的威奇托（Wichita）KFDI radio的早晨節目主持人，很受歡迎。過去數星期，他每天早上都會在節目中分享妻子Michelle Horne與新型冠狀病毒 (COVID-19) 戰鬥的歷程 ; 太太情況穩定時更會phone-in 節目，談及感受與身體狀況。

JJ Hayes的五十歲妻子Michelle Horne不敵新冠肺炎。（圖片來源：JJ Hayes facebook）

Hayes很喜歡在節目上播放Blane Howard的歌曲《Run It Back》。

Michelle早前接受了雙乳切除手術，回家九天後，出現新冠肺炎的病徵，氣喘不停的她送院留醫作詳細檢查，證實確診了。

他把妻子遺言的波形音頻信號，並設計成紋身圖樣，刺上手臂。（網上圖片）

十月的某一天的直播節目上，Michelle的來電是來自ICU，當那首打氣歌曲播完時，她在大氣電波裡說︰「我愛你，親愛的。」

二人總是形影不離。（圖片來源：JJ Hayes facebook）

Hayes永遠不會忘記太太氣若游絲說出的這幾個字，「我很清楚自己的想法，我將永遠擁有它。」他把妻子遺言的聲頻，剪輯的波形音頻信號，並設計成紋身圖樣，拿給刺青師為自己操刀，「在波形部分有一顆心，代表著『愛』。」

JJ Hayes認為相片會褪色，紋身墨水代表永恆。（網上圖片）

其實這不是唯一象徵他們婚姻的紋身，「我們都有周年紀念紋身，也計劃在2021年再添一對。你要知道，相片可能會褪色，而相冊放在櫃裡、架子上，但我手臂上的墨水就像對Michelle的愛一樣，是永恆的。無論我走到哪裡，總是和她在一起。」Hayes補充︰「我美麗的妻子Michelle Horne死於COVID19。非常感謝她教給我關於愛與善的知識──它使我成為更好的丈夫、愛人、朋友。這些禮物繼續祝福著我的生活。我為冒險、經歷、傳統、回憶而戰，我為無法忍受的痛苦而感恩。我想念你，Michelle我愛你。」