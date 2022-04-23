摩斯密碼紋身低調簡潔　簡單虛線藏重大意義　獨一無二得自己知

相信肯定有很多人從小就想著：「長大後我一定要紋身。」可無奈的，紋了又怕父母知道，找遍了所有圖案IDEA也沒有特別喜歡的，畢竟「一上身」就跟隨一生，真的不能太隨意！

既然沒有想法，那麼摩斯密碼紋身考慮過嗎？一個圖案簡單，又能實現你用紋身記錄人和事且不那麼容易被發現和解讀的方法。不論男生女生都超適合，超帥的！



從【A到Z】，從【1到0】……每個不同的字母和數字，都會有一個不同的MORSE CODE代碼。很多人喜歡在紋身時，以自己的出生日期或名字作為題材，但單純把一串文字或數字紋在身上，又覺得有那麼一點呆板單調。既然如此，那麼不妨用摩斯密碼來替代？不僅更有設計感，還不容易被發現其中的意義呢。就算要「藏起來」也不難吶！

點圖看看各款摩斯密碼紋身設計及對應圖表▼▼▼

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除了給自己設計有意義的摩斯密碼圖案，情侶們或夫妻也可以一起來個有意義的記錄哦！有不少紋身師都表示，許多情侶一開始因為愛得死去活來，所以總會相約一起紋上代表彼此的圖案。可一旦分手了或後悔了，又得想盡辦法洗掉，所以他們都會建議若沒有足夠的信心自己不會後悔，那麼摩斯密碼紋身絕對是最佳選擇。其一是因為它不容易被解讀，其二是因為未來更容易遮蓋掉。當然，小編希望大家都能在一起長長久久啦！

別以為摩斯密碼只能那麼極簡，其實還可以充滿色彩的呢。看許多博主的分享，一點一橫都用不同的顏色來替代，猶如彩虹般的紋身直接讓人少女心大爆發啊！太適合女孩們了！

看完以上博主們的摩斯密碼紋身圖案，小編也忍不住了！心癢癢的各位也快點把文章收藏起來，再設計一個專屬自己獨一無二的小秘密吧。

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