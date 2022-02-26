仲用better me？5句意義深厚歐洲文字idea　助你用紋身說故事

隨著時代的改變，紋身不再是壞孩子的象徵，相反的，紋身越來越受到年輕人的喜愛。



把具有特殊意義的圖畫、號碼、文字或是短句紋在身上，彷彿整個人就多了點故事。

如果你也想紋身，但不希望跟別人撞款，不妨看看小編整理的小眾外語短語吧。（點圖放大看看▼▼▼）

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1. Sine metu，Carpe diem. - 拉丁語。

意思：無所畏懼，及時行樂。

Sine metu 的意思是無所畏懼，而Carpe diem以拉丁文字面意思來理解，我們可以直接翻譯成「抓住現在」，寓意著活在當下、勿忘初心、及時行樂。所以Sine metu，Carpe diem是不是比常見的Be Happy來得更特別呢？

2. Vivir por sí misma. - 西班牙文。

意思: 我為自己而活。

要學會為自己而活，做個有魅力又獨立的女孩。由於西班牙的一些單詞有分陰陽性，所以Vivir por sí misma是女生的說法, 而男生則要用Vivir por sí mismo.

3. To make peace of yourself. - 英文。

意思：與自己和解

我們都是第一次活在這世上，犯錯是難免，不完美也是難免的。學會放過自己，與自己和解吧。

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4. Vivre ma vie et non pas seulement exister. - 法語。

意思：認真過好自己的生活， 而不只是存在於這個世界

不要混日子，你可以做的比你想像的多很多。我們不用成為多了不起的人，但至少要做到不止是「存在」。

5. Obliviate. - 源自拉丁文oblivio。

意思：遺忘

如果你是哈利波特迷，那麼你或許對這個詞不會太陌生。 Obliviate 是JK. 羅琳以拉丁文oblivio創造的一個魔法咒語，小說中被此咒語打中的人會失去記憶。把過去的故事忘了，讓這個紋身陪你重新出發吧。

今天的分享就到這裡啦，希望你早日找到屬於你獨一無二且具有意義的紋身。

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【本文獲「Goody25」授權轉載。】