台灣紋身師阿同堅拒商業影響　深愛海軍元素　為創造獨特性而努力

這天走進林森南路地下道旁的工作室，一開門挑高的木頭天花板，從窗外灑進的陽光落在一台改裝電單車上，四位工作夥伴坐在工作桌前各自畫著圖。有別於想像中的刺青店，不見天日、菸味瀰漫等印象，充滿一股舒適的自在感，店內的裝飾與收藏更透露著主人的喜好。



曾經近距離欣賞朋友身上的刺青，卻鮮少有機會能這樣參觀刺青工作室，帶著雀躍與好奇，與來自美國加州的 RVCA 一同進入阿同的 Bravo Zulu Tattoo。

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眼尾的船錨是海軍約定俗成的默契

與牆上其他刺青畫作不同，一張海軍抱著女孩名為「勝利之吻」的照片特別引人注目，透露著阿同與海軍的不解之緣。曾是海軍志願役士兵的阿同，店名就以海軍所使用的通信代號為命名，Bravo Zulu 意思是「幹得太好了」，工作室裡除了「勝利之吻」外，隨處擺放著與海軍相關的裝飾，像是泳圈、燈塔，還有特別請朋友訂製的船燈艙門。除此之外，阿同眼尾的船錨符號，象徵著安穩，手臂上還有一艘氣勢磅礴的軍艦，正努力往目標航行。

在台灣，大多數的人們仍然會對身上有刺青的人貼有標籤。但刺青在海軍傳統中如同精神信仰，海軍每天沈浮於海中，面對大海的未知，將希望寄託於刺青圖紋當中，造就海軍獨有的刺青文化。每個刺青的圖樣賦予著不同使命，例如代表不論離家多遠都能歸返的燕子以及羅盤、在沈浮中給予穩地力量的船錨，保佑出海平安。

歐美早已有著悠久的刺青文化歷史，「台灣雖然沒有如同歐美海軍的刺青文化，但因為台灣的軍艦有許多都是向西方國家購買回來，在接艦前，會外派許多台灣的軍士官到國外的海軍基地進行訓練及交流，因此台灣海軍的刺青接受度也提升不少。」

現在也刺了不少現役海軍，當然都少不了船錨。 紋身師阿同

不一定要有洋蔥故事 但要認真對待每個作品

Johnny Depp曾說過「我的身體就是一種紀錄的方式，每個刺青都代表著什麼，在你生命中的特別時刻為自己做標記。」多數人的刺青圖案都述說著生命故事，但反倒是不按牌理出牌的讓阿同更印象深刻，「有個女孩拇指上有兩顆痣，我幫她畫一個圓框起來，再加條弧線就變成 Smile 符號，還有一位客人想要刺一顆普通的石頭，沒錯就是石頭。」不過刺青會成為身體的一部分，如果可以讓刺青更有價值，會是一件很有意義的事情。在迎接下午客人到訪前，阿同還在反覆確認草稿，脫掉了粉紅色的 RVCA 襯衫，打開食指與拇指比量，思考著作品落腳的最佳位置。

刺青見證時代文化的變遷

高中的阿同因為熱愛龐克音樂等次文化而接觸刺青，迷戀上美式的 Old School 風格，「還記得小時候，大家都喜歡穿的很有個性，在西門町到處亂晃希望等到被雜誌攝影師街拍，那時候能上雜誌是件非常屌的事。」而到現在隨著人生歷練更多，阿同的創作風格也跟著改變，從年輕外放不羈衝動個性，追求兇猛、豔麗及誇張的表現，到現在不再只是跟隨經典，注重意念的傳達，融合更多新元素，對阿同而言「每個時代還是有屬於那個時代的圖樣，就像只屬於那個時代的電影或遊戲，未來回過頭看，也會覺得這就是那個時代的模樣。」

不被主流趨勢影響 創造獨特性

現在 Bravo Zulu Tattoo 工作室，以阿同為首，帶領四位夥伴，像是喜愛科幻漫畫的 Larisa、鑽研北歐神及維京圖騰的鬍子、美式復古的 Shushu 以及 Simon，阿同希望他們都能不被商業的主流趨勢影響，擁有各自的特色是誰也抄襲不來的，「資訊爆炸的時代，自我與獨特性反而不被重視，抄襲與包裝正是主流，而夥伴們卻為了創造獨特性而努力著，新世代的價值觀及審美，都是反應現今時代生活的結果！」

現在回過頭看自己身上的第一個刺青，雖然不是那麼完美，但也沒有想到要蓋掉它，每次看到這個刺青就會想起踏入刺青的青澀模樣。 紋身師阿同

最後我們和阿同聊起如何在商業與刺青藝術之間找到平衡，像是設計出迎合大眾喜歡的圖樣，或是堅持自己的風格，他說「兩條路都不是藝術家該擔心的事情，考慮那些還不如拿起畫筆創作還比較容易。創作需要大量的精神與熱情，所以能夠將客人的思想加上我的精神與熱情，來表現藝術性就是我的創作與商業的體現。」在兩個對立之中取得平衡，共存共生。

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】