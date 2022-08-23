全靠自學的紳士裝扮紋身師Jun：每個刺青師都要幫自己刺

印象裡的刺青工作者，多是穿著印著特別圖案的 T-shirt，方便動作的牛仔褲或工作褲，但眼前的 Jun，梳著油頭，淡灰色的高領毛衣，雙褶的西褲，仿若日雜 ⟪POPEYE Magazine⟫、⟪GQ⟫ 會出現的紳裝風格男生，拉起高領毛衣袖口，掌心、手臂滿佈的刺青，提醒了我，Jun確實是個刺青工作者。



我說：「很少有刺青師這樣穿，」他笑回：「是嗎？這樣的裝扮讓我最舒服自在，其實我愛白色，但很怕被墨潑到。」「不一般」不只是穿著，更是 Jun 刺青路的最好形容詞。念的是復興美工，高中時因為熱愛 Hip Hop，視 Eminem 為偶像，「當時的 Hip Hop 歌手都有刺青，我也想刺。」哈囉～你還是高中生，「我從小就叛逆，沒在管校規教條，」Jun 說：「就是右手腕的手鍊，當然被教官約談，『你洗掉再來見我』，抱歉，洗不掉的。」爸媽也只唸了幾句，就這樣順順地畢了業。

我們都得經歷一段努力閉嘴、不抱怨的時光才能熠熠生輝，才能去更酷的地方。畢業之後，從事平面設計，同時創立 Unfriendly Art，做公仔與手工造型蠟燭，「很辛苦，」Jun 坦承，加上「刺青」這個詞已經牢牢地刻印在他的心裡，Jun決定開始創作刺青，至今 4 年多。人們常常會害怕改變，其實都是因為自己太懶了，懶得去面對適應新的環境，懶得去學習新知識。一般人跟父母說：「我要成為刺青工作者，」面對的反應都是大發雷霆，只能選擇欺瞞或是家庭革命，Jun的風格不走傳統，暗黑，線條細緻「我拿自己畫的圖讓他們知道，我不是做那種黑道老大、刺龍刺鳳的生意，我爸媽雖然擔心，還是支持，只是一直叮嚀身上的刺青不要再多了，」Jun 大笑：「借不掉的癮除了咖啡，就是刺青，那是痛到爽的享受。」

+ 9

骸骨不是死亡而是重生

走進 Jun 2019 年 12 月才搬入的 Unfriendly Art 工作室，空間寬敞、一室明亮，「當初費了翻功夫找地方，很多房東聽到『刺青』兩個字，深怕會引來麻煩。」一進門的左邊擺了兩張床，他計畫租給尚無法擁有工作室的年輕刺青師，也會邀請國外刺青工作者合作。與他穿著風格很符合，這個工作室裡都是老物件，「老東西有著靈魂，我來開的車都已經 30 年了！」老燈、舊窗櫺、仿舊的書桌，百年木櫃子裡擺放也算是鱷魚、山豬等的骸骨。­乍看有些驚人。「對我而言，這些骸骨不是死亡而是重生，若沒有人收藏，牠們的命運只能自然分解、回歸泥土。」

看著Jun微笑翻著 ⟪THE EMPIRE OF DEATH⟫，書裡刊載著的是收藏於世界各地教堂、博物館人體骨骸，「我曾經衝動想收人的頭骨，但被我女友阻止了！」我腦海裡猛地跳出了佛教的「涅槃」二字，一種超越時間與空間的不生不滅，或許更像是聖經約翰福音三章3節講的，重生是一種新生，希臘文用的是「another」這個字，以另一個模樣、重新「活」著。

刺青與咖啡都是戒不掉的癮，過程雖痛但很ENJOY在其中！ 紋身師Jun

這個「活」不一定是實際的生命，更多時候是以另一個方式存在。蠟燭，點燃之後，逐漸融化，毀掉原有型狀，在 Jun 眼中卻是變換為另一個形狀繼續存在。刺青，破壞肌膚原有紋理來呈現另一個圖案。動物骸骨，已經死亡的生命，經過處理而繼續存在於這個世界。

刺青、蠟燭與骸骨都經過了不同的破壞，在Jun的工作室得到重生，我想，人們也是吧。來刺青的人，選擇的圖案除了酷炫、喜歡，更訴說著只有當事人知道的故事，往心底找的那些感覺，跟隨著刺青工作者與被刺青的人繼續翻攪。「這個女生說要刺這樣的圖，我真的很驚訝，在台灣有人刺過行刑台，我印象裡沒有人刺上吊的圖案，」Jun 說：「五根繩子，吊著四個人，女孩說：『最後一個留給我自己』，我問：『你打算要自殺』，她輕輕點頭～」或許經過了刺青的痛，看著這個圖案，會讓她慢慢想開。

Jun 繼續說著不同刺青的故事，「我右手臂上的貓是一個紀念，腳上的這兩個圖案是我自己刺的，畢竟刺青我全靠自學，算是一種練習。」Jun 認為每個刺青師都要幫自己刺，「你才會知道下針的力道與方向。」

問Jun還會在身上刺什麼圖案嗎？欸，應該先問還有空間可以刺嗎？「當然有，我整個背還是空的，我想好了圖案，但還沒決定給誰刺。」Jun 說絕對不會刺女友的名字、生日、長相，「刺完一定會分手。」

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】