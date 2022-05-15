酷女紋身師HanZ風格強烈 刺青作品線條精緻俐落增添女性神秘感
撰文：Dappei 搭配
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刺青早已不是會被眾人議論紛紛的次文化，而是展現自己風格的最佳裝飾！刺青師 HanZ以俐落的黑白線條，創造屬於自己的刺青風格。而在穿搭上也是崇黑愛好者，一起來看看這位帶有神秘氣質的酷妹刺青師吧！
HanZ 的刺青風格十分搶眼，以洗練單純的黑色作為基底，剛強中卻又因為細緻的線條增添了屬於女性的神秘感。雖然以單色使用偏多，但精緻的漸層跟勾勒，使她的刺青作品一點也不單調平面。
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除了刺青之外，HanZ 的穿搭風格也十分強烈，同樣熱愛以黑色作為主角。當全身著黑色時，衣料材質、剪裁、與適時的露出肌膚調整比例，都是 HanZ 再搭配中特別注重的細節。
在彩妝上，HanZ 也有喜歡俐落帥氣的妝感。乾淨的眼妝強調睫毛及上鉤的眼線，使用現在流行的偏暗紅色系口紅，將全身的色彩濃縮至嘴唇上，是現在許多女生喜歡的穿搭路線。HanZ 具神秘且帶點慵懶的風格，也讓不少人大讚她根本是台灣的水原希子！
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HanZ雖然忙碌，仍持續累積自己的刺青跟畫作。喜歡她的作品的話，都可以在 HanZ 的 IG @_han.zhen_ 上看到喔！希望能成為如同朋友般存在的刺青師，HanZ 也十分努力的在持續創作中。喜歡他的朋友別忘了給他更多鼓勵與支持。
Dappei 結語
從 HanZ 細緻的刺青作品，能夠感受到她對刺青的堅持與熱愛。想在身上有一個永久的美麗符號嗎？那就勇敢的選擇一個自己喜歡的刺青師吧！喜歡 HanZ 的你，也別忘了追蹤他的 IG ＠_han.zhen_ 喔！
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原文：用精緻的黑白刺青在身體上作畫！酷女刺青師「HanZ」的刺青與穿搭實錄
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