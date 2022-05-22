寵粉寵到紋上身！5位人氣韓星為粉絲刺的紋身　傳遞愛意和感謝

隨著時代的改變，不少KPOP明星都熱於刺青，並且賦予象徵性的含義。今天為大家整理了幾位男星，不畏疼痛將粉絲名字刻在身上的美麗記號！



5位人氣男星身上為粉絲刻的紋身記號！原來有呢啲含義▼▼▼

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一、防彈少年團的柾國

柾國是熱愛紋身的KPOP歌手代表之一，雖然因為刺青引起了許多討論，但柾國刺在右手指上的「ARMY」（防彈粉絲名），無疑向粉絲表達愛意和感謝。

二、EXO的燦烈

右手臂上刺著「L-1485」，燦烈曾在演唱會上表示此刺青的含義是「各位到死為止都在我身體裡」，由此可見燦烈十分重視與粉絲的關係。

三、WINNER的李昇勳

以寵粉聞名的李昇勳，在他的背上刺了屬於WINNER跟INNER CIRCLE （WINNER的粉絲名）的宇宙，說是要送給粉絲的禮物。

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四、Zico

Zico在右側肋骨刺了蜜蜂圖案，因為Block B的應援色是黑黃條紋，所以小蜜蜂就代表了粉絲，也是Zico為了傳遞給粉絲們的謝意。

五、朴宰範

朴宰範在脖子後方，刺上了Jwalkerz（粉絲名）。對於經過許多大風大浪的朴宰範來說，粉絲們的支持更是他繼續努力下去的動力，因此朴宰範與鐵粉的關係更加緊密。

看完了這些特地將粉絲刻畫在身上的明星，是否有些感人！原來明星和粉絲之間，不僅僅是歌唱和欣賞，更重要的是相互扶持與鼓勵的心！

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