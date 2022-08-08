盤點韓國4位Model級外貌人氣紋身師　刺青風格不一有型是共通點

近年來刺青越來越普遍，不管是男女老少身上或多或少都有那麼一兩個紋身，無論是文字、圖案，又是否代表著深刻意義，「紋身」已不再被視為是不良行為，徹底顛覆過去刻板印象！堪稱流行指標的韓國都掀起一股刺青風潮，包括耳背、手趾、鎖骨任何想到的部位都有人刺，然而面對成千上萬種紋身樣式都沒頭緒的你，現在就跟著 Dappei 團隊一起看下去吧！



今天除了讓大家對紋身圖樣有靈感外，帶你們看看有別以往大面積兇猛的圖案，不論清新、俏皮、復古甚至黑暗派的風格都一次收集齊，最重要的是還要介紹幾位在韓國顏值高到破表的刺青師給你們！有些甚至一人兼兩職是刺青師又是模特，可以說是外型和實力完全成正比阿！

4位超高顏值超高人氣紋身師，作品也具風格（點圖放大看看）▼▼▼

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1. crimertattooer

刺青師 Crimer 擁有強烈個人特色與優異的外型，除了經常被街拍外，目前也已經被簽進模特公司，不僅外型搶眼在紋身方面也相當出色。喜愛繪畫的 Crimer 經常設計出介於卡通與寫實風之間的 old school 塗鴉，儘管紋上類卡通圖案也非常耐人尋味！

2. dshewaspretty

接下來這位 Daniel Snoeks 同樣擁有紋身師與模特兩種身分，因為具有深邃五官與突出造型，在時尚圈也有相當的名氣，甚至還參加過韓國綜藝節目。除了在紋身店之外，也能經常經常在時裝週和雜誌上看到他哦！

經常以插畫方式來展現圖樣，多以單色來創作的他對紋身是非常講究的，在他的筆觸下就連骷顱與死神都賞心悅目不少。

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3. tattooist_nini

擁有姣好身材的紋身師 Nini 在韓國相當有名，平時火辣的街頭風格穿搭與充斥黑色圖紋的手臂想讓人不記得都難。紋身風格一向以幽默調皮的漫畫風格為主，使用復古的黑色粗線條勾勒圖案，展現出簡潔卻不簡單的個人特色，一點都不單調。

4. tattooist_flower

最後一位要帶大家認識的美女紋身師就是專精花卉的 Flower，她的紋身作品多以清新風格為主，不僅是上色的花卉就連黑色花朵都能擁有極高逼真感，用色不鮮艷誇張卻使人療癒，展現出細緻的紋身功力。

Dappei 結語

以上這 4 位韓國的實力派紋身師是不是讓人很想飛去韓國給他們刺呢？帥哥美女的代表也打破了許多人對紋身師兇狠江湖味的印象，原來紋身還有這麼多詮釋方式，有想紋身的朋友不妨飛到韓國一趟吧！



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原文：刺青愛好者注意！韓國連刺青師都這麼俊美，6 位超高顏值超高人氣刺青師！

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