情侶紋身｜#MatchingTattoos留下愛的印記前 緊記清楚了解另一半
撰文：Dappei 搭配
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情侶或夫妻間，總想在彼此身上留下類似或相關的「愛的印記」，展現佔有慾、宣告真愛。但往往沒有再三考量，導致可能在分手或離婚後，反而成為一個無法抹滅的污點。
但如果仔細想過不怕後悔，無論如何都感謝他 / 她出現在你生命中，那麼就衝動一次吧！這就來提供情侶們一些靈感。▼▼▼
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#avocadotatoos
酪梨刺青在美國很受歡迎，因為象徵心（籽）在另一半身上，若是沒了對方在身邊，就像少了什麼，讓生活沒重心。
牽線
有別於刺上伴侶的名字，以牽線圖案呈現兩人難捨難分的感覺。
Pinky Promise 打勾勾
代表將會實現承諾。
K and Q
這個情侶刺青也非常受歡迎，象徵 "King & Queen" 國王皇后。
太陽與月亮
太陽與月亮之間的關係非常緊密又奇妙，月亮能感受太陽的正能量，而白天懂夜晚的黑。月亮和太陽又各自有獨特的含意，是個意義深遠的印記。
箭與弓
少了彼此就沒有存在的意義。
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Dappei 結語：
以上紋身當然僅供參考、提供靈感，如何擁有獨特的紋身又不跟別人撞，當然就得是對你們本身極有意義、別人也學不來的象徵。而且，紋身將會留在身上一輩子，如果一旦失去意義或理由，紋身就會看起來只是塗鴉而已，所以必須三思再三思！
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原文：#MatchingTattoos 刺青投資有賺有賠，刺青前應詳閱情人真面目！
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