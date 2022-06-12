微刺青｜媽媽看了也覺得OK的紋身合集　小清新風韓女明星都在紋

夏天到了，很多女孩也會想去紋身吧？但一跟媽媽說想要紋身，她就以為妳要刺一整片龍虎鳳、刺了就是壞孩子？



下面小編帶來了韓星不同部位的小紋身，很適合第一次紋身的女孩，也不怕被媽媽罵。

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(G)I-DLE穗珍

穗珍一共有8處紋身，小編個人最推薦的就是肩膀處的心形紋身，只是用細細的線畫了一個心形，不會太過分，很適合跟閨蜜一起刺。

Heize

Heize在左手側的紋身是自己名字的英文字母，很多女生第一次紋身都會選手部，但因為手部經常會碰到水，所以要小心管理。

雪炫

雪炫跟智珉一起在手指處的紋身，也是韓國很流行的「Couple紋身」，跟姊妹，男友都可以一起刺。

玟星

如果想要特別的紋身，可以像玟星一樣選擇值得紀念的時間來刺，玟星的三個時間分別是跟好朋友一起紋身的時間，出生日跟出道日。

泫雅

泫雅全身的紋身都很多，但如果是想要選彩色的紋身，又不想太社會氣，就可以選泫雅這樣的可愛文藝風。

智珉

智珉肩膀處的彩色心形紋身非常適合夏天露出來，還有手臂內側的小兔子紋身，適合大面積的紋身，也是智珉小時候很喜歡的一隻小兔子，雖然面積比較大，但因為彩色跟可愛的小兔子，反而有很可愛的感覺。

其實紋身與否都是在於個人的選擇，沒有好與壞！只要對自己的選擇負責其實沒有什麼不好的！但不要後悔就好！

【本文獲「WISHNOTE」授權轉載。】