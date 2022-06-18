手刺紋身不會痛？充滿儀式感的Hand Poked Tattoo手刺刺青師介紹

追溯紋身的歷史，在不同的時空裡都有關於紋身的痕跡——古書記載「越王句踐，剪髮文身。」廣西的紋身族「雕題國，畫其面及身，刻其肌而青之，或若錦衣，或若魚鱗」；「文身、鏤身、紮青、點青、雕青」在古典中都是紋身、紋身之意；先秦時代以來，在犯人臉上刺字的黥刑；泰雅族和賽夏族等族群擁有黥面的傳統；乃至現代社會的紋唇、紋眉等。



紋身存在於社會之中，並且像任何一種習俗一樣，具有地方性、集體意識，歷史上紋身作為規範、標準、甚至刑度，今日逐漸成為一種個人裝飾，但人們也總是傾向給予其意義。隨著內涵的轉變，紋身的工具也與時俱進地變換，在還沒有機器之前，用針等尖銳物沾墨水刺進皮膚，相當費時耗神——「手針刺青」（Hand Poked Tattoo）圖案細緻，紋身師或客人們認為手刺更有靈性、更具意義，逐漸成為更多人紋身的選擇，並且在成為流行的同時，發展出獨特的風格，連機器紋身都有「手刺風」。

對手刺有興趣、想找尋紋身靈感，一起來認識以下幾位手刺紋身師吧！

@densha_tattoo

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在成為紋身師之前，Densha 從事了數年的插畫工作，為了精進技巧及發展藝術生涯，Densha 決定開始學手刺紋身，他的作品多從古老的雕刻和植物學，以及一些神秘事物如煉金術、黑魔法的意象或童書裡頭找尋靈感。他的圖案由細小的黑點組成，讓人聯想到銅版畫這項版畫技法，即使只是單純的線條，也找得到點的痕跡、充滿細節。在 Densha 的 Instagram 裡頭，除了紋身作品，也可以看到許多插畫、圖樣的設計。

@whitestweb

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THE WHITEST WEB TATTOO 工作室位於韓國黎泰院，童趣的插畫、動漫作品翻玩、街頭塗鴉的元素、流行的「網路」、「迷音」（meme）風格，逐漸成為手刺紋身給人的主流印象，而 THE WHITEST WEB TATTOO 正屬於其中。韓國人氣樂團 Hyukoh 的主唱吳赫手臂上也有很多這類風格的紋身，如簽字筆線條構成的插畫，就像紋身貼紙一樣可愛！

@poke_noksaek

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NOKSAEK WORLD（녹색월드）工作室位於首爾麻浦區，特色是擁有繽紛顏色的彩色紋身，內容為愛心、雲朵、表情符號等 EMOJI，以及獨特的動物角色如兔子、恐龍、獨角獸等，細緻又充滿童趣，許多人選擇刺在耳後、手指、腳踝等不顯眼的部位，並且是尺寸非常小的微紋身，是女孩們偏愛的紋身風格。如果說 THE WHITEST WEB TATTOO 工作室的紋身線條是簽字筆，那麼 NOKSAEK WORLD 就像蠟筆、彩色筆，給人更溫和的感覺。

同場加映

「手刺風格」（Handpoke Style）理所當然地源自手刺，卻逐漸變成描述一種特定的類型，以簡單的線條、小巧的圖案為主，機器紋身也能做出「手刺風格」！

@be.tattoo

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Be Tattoo 使用的工具雖是機器，卻相當具有手刺的味道，紋身師 Be 來自巴西，在開始做紋身之前，當了十年的插畫師，從自然物到人像，Be 的特色是其獨特的線條，以及由圖像延伸出來的景框，人物雖然都沒有五官，肢體卻非常具有表情。

Dappei 結語：

雖然每人對痛的容忍度不同，但據經驗者轉述，手刺紋身居然不會痛！厲害的紋身師在紋身過程中甚至不會見血，可見傳統手刺方法相當考驗紋身師的能力。每個手刺紋身都是獨一無二的，在過程中感覺得到隨著時間推進，一針一針的烙印感，對於把紋身視為一種儀式的人而言，手刺或許更加具有儀式性。



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原文：充滿儀式感的傳統刺青技法！四位「手刺」刺青師帶你認識獨一無二的風格

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