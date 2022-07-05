大S美背3個紋身有深意？刺上翅膀宣示身為人妻人母仍「內心自由」
撰文：聯合新聞網
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大S與具俊曄在家中舉行婚宴的照片，日前隨著具俊曄登上韓綜「劉QUIZ ON THE BLOCK」曝光，化妝師好友也在IG分享了當天兩人相擁的感人照片，其中一張背影照曝光了大S背後靠近肩部的地方，有著兩個翅膀的刺青圖案，頸後也有個六角星形的刺青，這些刺青都有著各自的意義。
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大S頸後的六角星的圖案，她過去曾提到，因為自己很喜歡有關外星人的資訊，而有位名叫雷爾的法國人，曾聲稱自己目睹過外星人，在他們搭乘的太空船上有著一個代表「宇宙聯盟」的標誌，就是這個六角星。
另外左後肩後上的翅膀的刺青，2017年時，大S就曾在微博上分享過刺青過程的照片，一個翅膀要上不同的顏色，看來很繁瑣，當時她自信表示「我是人妻，我是媽咪，但我還是我，我的內心是自由的！」
最後，大S右肩刺著像是蝙蝠翅膀的圖案，也是首次曝光，左右兩邊的翅膀圖案看起來有著鮮明的對比，宛如天使與惡魔一般。
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