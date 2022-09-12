小清新藝術感滿載！　特選5類微刺青　偷偷地紋身也不會被發現

想要刺青卻又不想太引人注目？這次小編要介紹的是5類低調卻又充滿設計感的微刺青，在身體上留下一點小心機。不管是要打造性感、可愛或帥氣風格，都可以用微刺青把自己偷偷變成一件藝術品！



隨著刺青文化越來越普及，大眾的接受度也隨之提高，不少人將紋身變成一種用身體記憶的方式，無論是刺下心愛的寵物模樣、姊妹之間的友誼紀念，甚至是逝世的重要親人的名字。除此之外，紋身也變成一種藝術的表現，以下介紹各種風格的微刺青小圖！

偷偷紋身也不會被發現！推介以下5類微刺青！（點圖放大看看▼▼▼）

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簡單幾何

簡單的幾何圖形絕對是經典入門款，小三角形或是中空圓形，都會是很有設計感的圖案。

愛心、星球系列

可愛的愛心和星球小圖也很適合女生嘗試，隱約透露出自己天馬行空的想法和少女心，看起來很夢幻！

個性系列

想要跟別人不太一樣，用刺青表達自己的個人原則、精神或重視的事物，可以刺下喜歡的格言句子，對自己具有特別意義的圖案。

想到心愛的寵物離開世間，刺青之後就覺得牠始終在身邊。

將重要的文字烙印在身上，時時讓自己想起。

充滿寓意的《小王子》，吞大象的蛇提醒著自己不要做個只看表面的人。



花草系列

花花草草的小圖也是不少女生的大愛，同樣都是花但是只要換個畫風，給人的感覺就會整個大改變，不論彩色或黑白，花草系列都非常好駕馭！

彩色系列

彩色的微刺青絕對是低調中的小奢華，繽紛的色彩看了就少女心爆棚，不管甚麼圖案都瞬間變得耐看一百倍！

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Dappei結語：

刺青現在已經變成神聖且充滿意義的事，不少人開始嘗試在身上留下自己喜歡且別具意涵的圖案，但搭編在此提醒每位想刺青的人，一定要在刺青前再次三思！畢竟刺青是一輩子的事，萬一之後反悔了，還得花上一筆不小的錢來消除，那絕對划不來呀！



延伸閱讀：

它的出現簡直一大福音！不用挨痛也能有美美刺青，爸媽再也不會反對啦！

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原文：偷偷刺青也不會被發現！」特蒐20款「微刺青」，讓低調個性成為你的freestyle

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