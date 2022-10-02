紋身入門｜唔知紋咩好？4款微刺青　展現個人風格　刺下難忘故事

以前，對於紋身的印象都是一些幫派份子才會做的事情，但是隨著時代的演進，近幾年興起了這些微刺青藝術，對於當事人來說，每個刺青都有專屬於它自己的故事，把對自己而言重要的事情刺在肌膚上，用來提醒自己不要輕易地忘記。像小編身邊的朋友，最常見的就是刺上自己的寵物，又或者是刺上關於自己或家人的極微小資訊等等。



就算沒有重要的意義，也有很多人就只是因為喜歡某個圖案就將圖案刺在身上，現代的科技技術也逐漸進步，在未來如果哪天不喜歡自己身上的這個刺青時，也可以去找專門消除刺青的店家，請它們幫忙雷射掉。所以，漸漸地這些微刺青也已經成為了可以代表每個人個性的象徵之一。

現在流行的微刺青~既充滿個性又不會太誇張！（點圖放大看看▼▼▼）

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寵物

現代社會中，無論是單身宿舍，或是小家庭裡，很多人都會養一隻寵物陪伴自己，經過多年的共同相處之後，一定都會與自己所養的寵物產生感情，很多人就藉此將自己的寵物刺在身上，在寵物離世後，就算世人都已經忘記牠們的存在，自己也絕對不會忘記。

宇宙

以前，小編最常看見的微刺青就是星星，但是在近幾年，開始越來越多人把宇宙的星體們都刺到了身上，就像自己可以擁有一個專屬於自己的小宇宙一樣。

文字

無論是哪國的語言，許多人都會刺上一句自己喜歡的話或者是座右銘，用以時時刻刻地提醒自己，不要忘記自己的目標，或是自己的初衷。小編更看過許多外國人，因為覺得漢字很漂亮，所以直接刺了漢字在自己的身上，但是有時候卻不知道該漢字代表著什麼意思，而鬧出了笑話。

極簡線條／圖案

其他還有許多透過簡單的線條或是幾何的圖案完成的極簡刺青圖案。這種圖案不僅簡單又時尚，經常也可以完全顯現出自己的個人喜好品味。

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Dappei結語：

其實原本就很想在自己身上刺一個微刺青，看完這些，又更心動了！但是礙於怕痛，遲遲不敢真的走進刺青店，真的好猶豫啊！希望那些有想要刺青卻不知道要刺什麼圖案的人，看完這篇可以激發出一些靈感來啊。



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原文：有了這些作品，以後想刺青不怕不知道要刺什麼了！每一個刺青都會有一個屬於自己的故事

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