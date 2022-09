David Beckham與Victoria Beckham的23歲長子Brooklyn Beckham一直都被外界冠以「媽寶」和「靠爸族」的稱號,加上今年四月剛與億萬千金女星Nicola Peltz完婚,其後更被老婆自爆很開心老公靠娘家。



Brooklyn Beckham與Nicola Peltz結婚後就不時在社交媒體上放閃曬恩愛,早前還在老婆的開導下開始對烹飪料理感興趣,因此除了與老婆的放閃照,Brooklyn Beckham的Instagram賬號上最多的就是他專心一致在烹煮料理的帖子了。

Brooklyn Beckham自爆自己全身有100個紋身,其中有70多個都是與老婆有關👇👇👇

+ 10

據悉,Brooklyn Beckham之前在採訪中曾表示自己想跟Nicola Peltz生十個小孩以組織一個大家庭,接著近日又自爆自己全身共有100個刺青,其中有70多個都是與老婆有關而引起網友們的熱議。

Brooklyn Beckham透露,目前在自己身上的這100個紋身中,有70個的紋身背後含義都是和老婆有關的,他表示這些紋身不僅是自己喜歡的,只要老婆每次看到他身上又多刺了一個跟她有關的文字或圖樣時就會感動到落淚,這樣的回應讓他更有動力在自己身上增加新紋身來取悦老婆和給她驚喜。

Brooklyn Beckham與Nicola Peltz兩夫婦的甜蜜日常~👇👇👇

+ 13

另外,Brooklyn Beckham也坦言最新的刺青除了有左手的「married」字體,還有後頸上的「Nicola的雙眼」、胸前的「Nicola的名字」,連老婆以前給他寫過的情書句子「我永遠的男孩,當你感到焦慮的時候,請你讀讀以下這段話,我想要你知道我有多愛你,你擁有世上最溫柔的心,遇上你之後,我從沒有想離開你的一刻(My forever boy, Read this anytime you feel anxious. I want you to know how deeply loved you are. You have the kindest heart I’ve ever met and I hope I never go a day without your love.)」也被Brooklyn Beckham紋在了身上。只能說Brooklyn Beckham確實是把自己的身體當成了畫布不停紋上各種刺青啊~

【本文獲「Goody25」授權轉載。】