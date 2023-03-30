英國男子靠紋身「長出六塊腹肌」像真嗎？網民笑：該刺畢彼特的臉
撰文：聯合新聞網
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飲食控制、定期運動都要花費不少心力，要長出六塊腹肌可不是容易的事。英國一名男子為了能快速達到六塊腹肌的目標，乾脆直接用紋身的方式將腹肌「刺在肚子上」。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，英國一名男子一直以來都很想要擁有傲人的身材，不過他一點也不喜歡去健身房，更不想花心力控制飲食，於是異想天開，打算靠刺青來「長腹肌」。👇👇👇
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負責這項刺青的是經營紋身店「實現色彩」（Color Realism Tattoos）的狄恩（Dean Gunther）。他在受訪時表示，這是他第一次遇到有客人提出這種要求，雖然很奇特，但他很開心有這個機會可以挑戰。狄恩說，之前也曾看過有其他人刺這種肌肉刺青，不過由於對方只有簡單的刺出黑色輪廓，看起來很不自然。
雖然成功「長出」六塊腹肌，不過網友的評價則是好壞參半。有網友說：「運動本來就是要聰明動」，還有人誇獎刺青師技術很好，不過也有網友諷刺說：「應該把畢彼特的臉刺在臉上」，「要是他真的開始運動長腹肌，他的腹肌上面就會還有一層腹肌」。另一名網友則說要是跟某人約會回家，脫掉衣服卻看到這個不知該做何感想。
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