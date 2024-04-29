【國際影像】中老鐵路接通昆明與萬象　列車沿途留下中國痕跡

接通中國與老撾的中老鐵路是「一帶一路」重點項目之一。由中國昆明到老撾萬象，是老撾至今進行過的最大型的基建，全長1,035公里，耗資59億美元（約462億港元），超過2022年老撾全年GDP產值的三分一。鐵路2021年末通車，但初期受新冠肺炎疫情影響，只作物流運輸，直至2023年4月才開放客運服務。

中老鐵路為老撾帶來了中國遊客，刺激了當地的酒店、飲食、零售業，亦有中國企業開始在老撾投資發展。然而鐵路帶來的GDP增長，目前仍未追上該國的通脹，加上巨額債務仍有待償還，中老鐵路想要成為「一帶一路」的成功案例，仍有重重挑戰需要克服。

攝影：Lauren DeCicca/Getty Images

圖片編輯：蘇煒然

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