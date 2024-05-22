【國際影像】華盛頓大學生結束撐巴示威　校園草地留下格仔印記

以色列哈馬斯戰爭已持續超過半年，無數的巴勒斯坦平民被捲入其中，構成人道危機。無辜婦孺因戰爭承受苦難的畫面，在世界各地都引起反戰的示威浪潮。在美國，大學校園成為「撐巴」示威的最前線，滿腔熱誠的大學生為巴勒斯坦人發聲。

其中，華盛頓大學學生自上月尾在校園草地紮營，要求校方跟波音公司斷絕關係，包括中止或退回波音公司相關的捐款、校園招聘、獎學金計劃等，理由是波音公司向以色列出售軍備，造成平民死亡。學生佔領近月，期間與持相反意見的人發生過小規模衝突。最後，儘管校方未答應全部學生要求，雙方各自讓步並達成協議，學生在周一下午自願撤離。方形帳幕拔起後，留下數周未見陽光的枯黃小草。

攝影：路透社

圖片編輯：蘇煒然

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