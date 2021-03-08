【UA結業】36年院線不敵疫情黯然無聲結業　觀眾回憶殘存票尾中

撰文： 周穎瑤 最後更新日期： 2021-03-08 16:50

UA 院線今日（3月8日）指受疫情衝擊及經營壓力拖累下全線結業，網民回想指其官方網站周日（7日）晚開始沒有更新，至凌晨已無法登入，訂票應用程式無法使用，其Facebook專頁今早亦已「消失」。

UA 院線在1985年由美籍猶太商人紀愛華（Ira Dan Kaye）成立，第一間戲院設於沙田，隨後全盛時期港九新界都有她的螢幕，屯門、機場、大埔、香港仔都有過其足跡，時代廣場、黃埔號、尖沙咀iSquare都曾是她的立足點。UA 由成立初期引入美式戲院的模式（UA 洽巧也是美國老牌製片公司 United Artists 的簡稱，但兩者沒有甚麼關係），到2007年成為首個iMAX 電影放映系統的商業院線，或多或少都改變着香港電影放映的生態。香港觀眾可能會因為她旗下戲院座落在自己的社區，或是基於戲院有點新玩意，甚至不過是當年有份搶入有iMAX 螢幕的戲院感受最極致的觀影體驗，可能就這樣與UA 戲院擦身而過，或是有不少回憶留在座位與票尾之中。

UA 院線36年來多次轉換門票格式，票房印刷與網上購買之門票格式亦不一樣。（周穎瑤攝）

雖說UA 戲院近年總是來又去，沙田、東涌等多區的戲院早已停業或易手，人們卻沒想到她會「完全死亡」。事實上，UA 的衰落在疫情爆發後非無跡可尋，去年8月已傳出院線所屬的娛藝公司被分別被淘大商場及時代廣場追收逾百萬租金。直至今年初，UA 宣布旗下K11 Art House 戲院停業，並由MCL 接手經營，但連「結業日」都因商場食肆「名潮食館」爆疫而提早一日降臨。最後，UA 院線選擇以近乎無預警的姿態宣布結業清盤，36年的時光嘎然而止，教人唏噓。