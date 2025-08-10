【圖輯】 沉浸無間光影 卧底雙面裂變人生

香港電影業面臨前所未有的挑戰，一群堅持夢想的電影人選擇以另一種方式延續傳奇。他們將攝影機換成展覽裝置，把片場搬進大館，用沉浸式體驗讓經典重生。這不僅是一場展覽，更是一次對港產片精神的深情致敬。

由陳詠燊導演擔任創意總監兼策展人，著名美指張蚊任美術顧問，聯同電影級製作團隊，於大館打造「光影邊緣—香港電影的臥底世界」展覽，重現8部經典臥底電影的標誌性場景，讓觀眾親身體驗臥底世界的緊張與掙扎。

香港電影中的臥底角色，如《無間道》的陳永仁、《龍虎風雲》的高秋，往往在正邪之間掙扎，反映香港社會的複雜性。外國影評人曾以「盡皆過火，盡是癲狂」形容港產臥底片的張力，而這次展覽正是對這種獨特風格的致敬。

攝影：廖雁雄

展開