【圖輯】樺加沙襲港掛十號風球 多區嚴重水浸 將軍澳海濱滿目瘡痍

超強颱風「樺加沙」於2025年9月24日襲港，成為今年西太平洋「風王」，香港天文台凌晨2時40分發出十號颶風信號，是自1964年以來首次一年內兩度懸掛十號風球。特區政府嚴陣以待，採取「超前部署」策略。

保安局啟動緊急事故監察及支援中心，預先做好統籌及應變部署；教育局宣布所有學校停課兩日；渠務署列出25個高水浸風險地區，並佈置沙包和擋水板。

風暴潮導致沿岸水位上升，杏花邨出現海水倒灌，淹沒地面和行車線，海水幾乎湧至商場；將軍澳海濱有商舖玻璃門被強風吹爆，店內桌椅被掀翻；大澳水浸深度及大腿，商舖進水。儘管災情廣泛，但相比2018年「山竹」，本次風暴未造成重大傷亡。

攝影：廖雁雄，梁鵬威，夏家朗，鄭子峰，陳葦慈，羅國輝

