【圖輯】黃埔商場Rummikub賽再現《嚦咕嚦咕》 人品牌品智趣對決

適逢人氣數字牌遊戲Rummikub誕生75周年，黃埔商場近日舉辦「Rummikub全民大賽」吸引逾百人同場競技。場內四人一組圍坐方桌的畫面，神還原賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》的經典場景，電影結尾沙灘麻雀大戰的熱鬧氛圍，引發觀眾會心一笑，更有網民引用片中經典對白提醒參賽者：「人品好，牌品自然好」。

Rummikub源自以色列，有「以色列麻將」之稱，是一款融合數字排列與策略思維的桌遊。玩家需透過組合「群組」（相同數字、不同顏色）或「順組」（連續數字、同色系），並靈活運用百搭牌，最快出清手牌者勝出。其規則簡易卻充滿變化，既考驗邏輯推理，亦強調臨場應變，因而風靡全球家庭，更曾獲頒多項國際遊戲大獎。攝影：梁鵬威

