【圖輯】璀璨重燃：從霓虹招牌保育到藝術再生，照亮香港城市記憶

《璀璨霓虹》展覽聚焦香港獨特的霓虹文化，以光影為線索重構城市記憶。1970至1980年代，香港夜空曾被絢爛的霓虹招牌點亮，映照出城市的脈搏與活力。隨著時代變遷與都市發展，這些耀眼的光影逐漸消失，部分獲保存修復，成為亟待重新看見的文化遺產。

展覽引領觀眾走進霓虹藝術的光影旅程，透過修復的經典招牌與當代霓虹創作，親身感受傳統工藝的溫度與藝術突破。展品不僅呈現霓虹作為視覺語言的藝術價值，更承載著城市記憶與文化傳承的深層意義。

透過歷史保育與當代創作的對話，展覽探討霓虹文化的轉化與再生，引導觀眾思考傳統工藝如何在當代延續生命力，見證這道屬於香港的光芒如何持續照亮城市的過去、現在與未來。

攝影：夏家朗

