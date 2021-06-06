國際影像｜緬甸單親父　為下一代上街反政變　中槍截肢稱繼續戰鬥

Ko Phyo（24歲）適應着劇變後的生活，作為截肢者以及單親爸爸，照顧兩歲的兒子。緬甸軍方於2月1日政變奪權，全國爆發反政變示威，軍警以武力鎮壓，社會陷入混亂。Ko Phyo參與了這場全國性的社會運動，遭士兵開槍擊中，最終需要截肢。

「所有示威者都是為了下一代而戰……軍隊理應是要保護人民，但他們反過來殺害我們。我們一定繼續戰鬥，戰勝這場革命，為殞落的靈魂伸張正義。」Ko Phyo視自己的傷殘只是微小的犧牲，對比數百名被射殺的示威者根本不算甚麼。然而最令他心痛的是，兒子會問：「爸爸你的腳在哪裏？」，「我回答『有狗吃掉了我的腿，但之後會長回來。』他至今仍然相信。」Ko Phyo說。

攝影：路透社

圖片編輯：蘇煒然

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