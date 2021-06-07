【國際影像】蟄伏地底17年　蟬群破土而出　為繁衍起舞

在美國東岸，數以十億計的蟬破土而出。牠們蟄伏地下17年，從見天日的日子只有幾個星期，在求偶交配及產卵後便會死去。在這段時間裏，蟬群將鋪天蓋地，唱出古怪的「情歌」。

被稱為「Brood X」（X為羅馬數字10），是棲息在美國的周期蟬，今年這一批是2004年蟬群所誕下的，當年Facebook才剛成立不久，希臘仍在為舉辦雅典奧運最後衝剌，美國總統大選是喬治布殊對克里。雌蟬交配後會在樹上產下數百粒像米一樣的蟲卵，常在1到2個月內孵化。幼蟲將滾到地上挖出洞穴，並進入蟄伏時期，靜待17年後，再一次重複17年一次的生命循環。

攝影：Getty Images、美聯社、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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