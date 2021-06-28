【國際影像】陸地礦藏枯竭　印尼礦工海裏尋錫　浮橋下充滿暗湧

在印尼邦加島，礦工每日出海，到離岸不遠處的木製浮橋工作。浮橋看起來簡陋，卻是觸及海床錫礦不可或缺的平台。印尼是全球最大錫礦出口國，錫的用途廣泛，從食物包裝以至電子零件，現在更可應用在綠色科技上。

在陸地上大量開採錫礦，留下怪異地貌和藍綠色的廢水湖泊，礦工於是轉移到海上去。「在陸地上，我們的收入日益減少，那裏的礦藏已枯竭了。」礦工Hendra說：「海裏的資源豐富得多。」海上礦業大規模擴張，使礦工與漁民之間產生摩擦，漁民的收入自2014年急劇減少。漁民Apriadi說以前可以（靠捕魚）賺取足夠金錢供養兩名子女上大學，但近年收入大跌，「別說上大學，這些日子連糊口都不夠。」

攝影：Willy Kurniawan／路透社

圖片編輯：蘇煒然

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