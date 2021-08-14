圖話｜匈牙利背老婆大賽疫情下續辦　傳承北歐習俗考默契尋生趣

在匈牙利首都東南數十公里的塔皮歐比奇凱（Tapiobicske）村，上周進行了村內第二屆「背老婆（wife-carrying）比賽」，比賽內容就是一男一女成為一組，由壯丁背起女伴跑過一段包括大水窪的路程，最快一組勝出。

這個相當刺激的比賽卻非匈牙利首創－－「背老婆比賽」源自芬蘭，相傳古時當地男士若想娶妻，就要把女子「搶」走背回自家；也有說當年海盜是如此強搶食物與民女。無論如何，現代「背老婆比賽」已變成另類競技，甚至發展出世界性賽事。

塔皮歐比奇凱村這賽事本屆反應熱烈，參與組別由上屆十數組躍升至現時40組。負責人Gergely Guraly 表示，新冠疫情讓大家生活艱難，籌辦比賽能讓大家有機會在戶外玩得盡興。

攝影：路透社

圖片編輯：周穎瑤

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