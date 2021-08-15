【國際影像】海地7.2級地震　逾300人罹難　總理宣佈緊急狀態

海地昨日（14日）發生7.2級地震，震央位於首都太子港西南約125公里，鄰近的熱雷米市（Jérémie）和萊凱市（Les Cayes）成為重災區。地震令近千房屋損毀，造成至少304人死亡，超過1800人受傷。

「一路上充滿了哭號聲音。」萊凱市民居Jean Marie Simon（38歲）於事發時正在巿場購物，擔心家人安危飛奔回家，他的妻子和2歲的兒子於洗澡期間及時逃出屋外，之後房屋便即倒塌。Simon把自己的襯衣遞給妻子後，一同到附近教堂的戶外空地避難。「發生很多次餘震，引起人們奔跑和尖叫。我的雙腿目前仍在顫抖。」

海地總理亨利（Ariel Henry）宣佈全國進入緊急狀態一個月，「最重要是盡可能從瓦礫下救出更多生還者。」

攝影：美聯社、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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