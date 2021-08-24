【逃離阿富汗．圖輯】憂歐洲難民危機再現　土耳其：不做難民倉庫

塔利班重掌阿富汗政權，大批阿富汗人逃離家園，土耳其及希臘等恐怕未來會有新一輪的難民潮來到，並表示不願意接收難民。

土耳其總統埃爾多安稱：「土耳其沒有責任，也沒有義務去成為歐洲的難民貨倉。」並指土耳其目前已收容500萬外來人口，大半為敘利亞難民。當局計劃將現有的邊境圍牆加建延長64公里，「我們想展示給全世界，我們的邊境是無法通過的。」凡省省長Mehmet Emin Bilmez說。

Seyyed Fahim Mousavi一個月前帶着全家離開喀布爾逃亡，後來被土耳其邊境守衛抓到，帶到移民拘留設施。他的妻子Morsal抱着2歲和5歲的兒子說：「我們不想回去，請讓我們留下來。」

攝影：美聯社、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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