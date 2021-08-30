【國際影像】鬣狗形象不討好　在北非阿爾及利亞　卻似明星受歡迎

迪士尼《獅子王》中，將鬣狗塑造為狡猾邪惡的反派，難以想像有人將鬣狗當做寵物。但在阿爾及利亞北部，卻有飼養鬣狗的傳統，除了養在家裏，也會帶到慶典活動中展示和表演。甚至把鬣狗糞便或口水用作偏方治療。

養鬣狗的人會被稱為鬣狗人。Abdullahi Jahun說：「由我識行識走開始，這便是我的職業。以前常看長輩這麼做，讓我變得充滿熱誠。那是我們的文化和傳統，由久遠之前流傳下來，我希望孩子們可以跟隨我們的腳步。」

「養鬣狗文化已不再蓬勃，」社區領袖Nasiru Wada表示，由於鬣狗的棲息地縮減，現在已難以獲得牠們，「我們看到的是步向死亡的藝術。」

攝影：Afolabi Sotunde／路透社

圖片編輯：蘇煒然

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