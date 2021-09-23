【國際影像】阿富汗樂曲終章　聞塔利班風聲鶴唳　音樂戛然而止

1990年代至2000年代塔利班統治阿富時，完全禁止音樂，20年後捲土重來，雖仍未明文禁止，但阿富汗人已自動將樂器放下來。

塔利班派系林立，有部分武裝分子自行「立法執法」，騷擾音樂場地，搜索並破壞樂器，塔利班核心政權尚未表態，音樂人已嚇壞了。婚宴場地再找不到現場樂隊和唱片騎師；卡啦OK逐一關門，或者轉型求存；阿富汗國家音樂學院亦已空置，教師和350名學生都再沒有回來上課。

「我們對那些事情不感興趣。我甚至不知道這東西（樂器）是甚麼。就我個人，從未聆聽過也不想去聆聽。」一名守衛着阿富汗國家音樂學院的武裝分子向美聯社說。

攝影：Bernat Armangue／美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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