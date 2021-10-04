國際影像｜加州山火威脅千年巨杉森林　消防員防火毯包樹幹防火吻

加州山火至九月仍有新火頭發展，更威脅到著名的紅杉森林公園。紅杉為世上最高的植物之一，可以高至百米，主要分布在加州。它們參天的樹身印證了數以千百年計的時日，但近年的山火多少波及到它們，如去年就有約一萬棵、多達全球總數14%的紅杉被焚，讓人心碎。

2021年山火特別靠近世界上最大的樹、約有84米高的薛曼將軍樹（General Sherman Tree）；為防悲劇重演，當地管理人員以消防制服內裡的物料－－鋁箔造的防火毯包裹「薛曼將軍」及其他紅杉樹幹底部，避免火頭由地面沿樹身向上延燒。不過火勢仍可能從樹幹更高位置燒到樹冠，面對山火殆盡之路漫漫，消防員們唯有見步行步，盡全力保護古樹。

攝影：路透社、美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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