國際影像｜流浪狗Boji成土耳其新晉網紅　每日遊走歐亞兩洲樂逍遙

土耳其伊斯坦堡近日出現一位「網紅」，單憑其規律地坐巴士、地鐵與渡輪的生活就引發騷動，因為那不是什麼人，而是一隻名叫Boji 的流浪狗。

「Boji」土耳其文解作列車底的轉向架，Boji 就因為愛睡在轉向架之下而得名。兩個月前有人將Boji 獨自坐車的影像上傳網上後，接下有更多網民分享Boji 在鐵路及渡輪的身影，規矩溫和的舉止讓牠爆紅，也引起市政府注意－－並不是把牠捉走，而是為牠植入晶片，以便追蹤牠的行蹤且維護牠的安全。

數據顯示，Boji多乘搭輕軌T1線及地鐵M4 線，走遍伊斯坦堡橫跨歐亞的區域。現時有以牠命名的Twitter 帳號，當地居民也樂於與Boji為鄰，讓牠在友善的社群中逍遙過活。

攝影：Chris McGrath／Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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