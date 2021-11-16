【國際影像】印度教信徒祭祀太陽神節　莫管河上有毒泡沬浸浴禱告

太陽神節（Chhath Puja）是印度教重要節日，信徒會到聖河浸浴，向太陽神表達感謝和祈求祝福。印度新德里的信徒按照傳統，今年也來到亞穆納河（Yamuna river）祭祀太陽神，卻發現河水受工業廢水污染，出現大量對人體有害的有毒泡沫。

新德里過半的水來自亞穆納河，而家居、農業、工業產生的污水，也大半排到亞穆納河裏，水污染問題漸漸浮面。儘管如此，不少印度教信徒照樣走進河裏，「怕甚麼？如果怕的話，我們又怎樣祈禱？」Rajesh Kumar Verma說；另一信徒Rajendra Mahto則表示：「德里早就充滿了污染物，人們也照樣生活。就是這樣，我們也會如常祈禱。」

攝影：Getty Images、美聯社、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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