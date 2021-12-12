國際影像｜美國6州遭30個龍捲風吹襲　倉庫倒塌民居一瞬面目全非

美國至少30個龍捲風在12月10日晚吹襲當地6個州份後，至今死亡人數已超過80人。受災最嚴重的包括肯塔基州一家蠟燭工廠、伊利諾伊州西部的亞馬遜倉庫，以及阿肯色州的一家療養院。肯塔基州最少70人喪生，白宮宣布該州進入緊急狀態。

肯塔基州倒塌的蠟燭工廠位於梅菲爾德市（Mayfield），當時建築物內有約110人。該市消防局及警局亦在風災中損害，影響救援進度。受災的亞馬遜倉庫屋頂部份亦倒塌，令估計50至100人受困。除此以外，無數民居被龍捲風蹂躪至面目全非，大批居民無家可歸。各地搜救工作仍在進行，當局估計死亡人數有機會上升，總統拜登在Twitter 表示，承諾會向最有需要的地方調配聯邦政府資源協助。

攝影：路透社、美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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