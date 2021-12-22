【國際影像】別人滑雪他們偷渡　各地難民意法邊境踏雪尋活路

踏入12月，歐洲大陸又進入寒冬，阿爾卑斯山脈變得白雪皚皚，滑雪愛好者又有大顯身手的時候。突然間，踏着雪板奔馳的途中，會遇上一些人徒步走過，他們或許不是登山愛好者，而是嘗試在山嶺跨越邊界的阿富汗難民。

雖說難民來自五湖四海，到頭來阿富汗人已經取代敍利亞人，成為2021年在歐洲尋求難民庇護的族群。在意法邊境的一段阿爾卑斯山上，Rezaie 與其他難民一同放棄在祖國的穩定生活，散盡家財都要逃走5千公里到此；對Rezaie 來說，他深信憑着他過去服務過外國人的履歷，留在原地必死無疑。在當地一些義工的悄悄協肋，有些成功越境的會向後來者通風報信，失敗者則屢敗屢戰，因為他們只有眼前路，早已沒有身後身。

攝影：美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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