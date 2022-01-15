【國際影像】阿富汗貧窮家庭絕望抉擇　販賣子女換取一家免於捱餓

塔利班重掌阿富汗，國際援助資金一一撤走，阿富汗陷入經濟困境。很多貧窮家庭不得不作出絕望的決擇，將子女賣給他人。

Aziz Gul的丈夫瞞着妻子，將女兒Qandi賣給別人當妻子，以養活其餘5名小孩。之後的兩個月一家不用再捱餓，卻令Aziz起疑，追問下才得知真相。爭吵過後，Aziz的丈夫也許是害怕Aziz會向執法部門告發他，帶了金錢逃跑。Aziz雖想撕毀婚約贖回女兒，卻已無法交還金錢。「我很絕望。如果我無法支付金額和把女兒留在身邊，我曾說過要自殺。但一想到其他孩子，他們會如何呢？誰去養活他們？」她最大的兒子才12歲，最小的僅兩個月大。「我們甚麼都沒有了。」

攝影：Mstyslav Chernov／美聯社

圖片編輯：蘇煒然

展開