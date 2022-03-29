【圖輯】上海兩段式封城　浦東商業區停頓　渡江大橋無車通行

近日上海、深圳的新冠肺炎疫情反彈，深圳在月中首先封城，上海亦一度謠傳會封城7天，但當局迅速辟謠。

復旦大學上海醫學院副院長吳凡，於26日的新冠疫情防控工作新聞發布會上解釋，上海在全國經濟社會發展當中承載發揮了重要的功能，甚至對全球經濟都有影響，不能停頓下來。惟翌日（27日）夜晚，上海市疫情防控辦突然宣布，28日凌晨5時起在全市范圍內開展新一輪「切塊式、網格化」核酸篩查。以黃浦江為界分區分批實施，首是浦東、浦南及毗鄰區域進行「封控管理」，至4月1日解封；之後是浦西地區接受封控，至4月5日解封。封控區域內住宅區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人車只進不出，相等於分批封城。

攝影：美聯社、視覺中國

圖片編輯：蘇煒然

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