【國際影像】泰國潑水節因疫情禁玩水　旅客與示威者犯禁續慶新年

泰國今日（15日）已臨泰國新年潑水節的最後一日，泰國當局在早前已宣布，因應疫情需要禁止今年的潑水活動。不過在星期三（13日）潑水節首日，街上卻仍有兩個群組的人士沒有理會禁令，照樣在街上盡情玩水。

在曼谷著名旅遊熱點考山路（Khaosan Road），在星期三潑水節首日在街上大玩水槍，當局並未有派出警員等即席阻止，只在節日餘下的時間，在考山路一帶加設檢查點，阻止遊客帶同玩水的器具進入考山路，並禁止該區商店販賣玩具。同一時間，一群反政府人士則齊聚曼谷的民主紀念碑前，聲稱一邊玩水慶祝，一邊用水洗淨紀念碑作請願。泰國警方在紀念碑一帶佈防，並一度部署水炮車在現場戒備。

攝影：Lauren DeCicca／Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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