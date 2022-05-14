國際影像｜半島電視台巴裔美籍記者疑被以軍擊斃　故鄉舉殯變衝突

以色列軍方在5月11日突襲約旦河西岸地區，期間半島電視台（al Jazeera）巴勒斯坦裔美籍資深記者阿克利赫（Abu Akleh）在採訪期間中彈喪生。以色列軍方起初指阿克利赫可能被巴勒斯坦武裝份子殺害，但以軍高層其後指無法證實由誰開火，當局對她的離世表示遺憾，並稱會調查事件。

阿克利赫生前長期報道巴勒斯坦地區局勢，在西岸地區備受尊重。她殉職後，其葬禮在當地星期五（13日）在耶路撒冷舊城舉行，然而在出殯期間，以色列警察衝向巴勒斯坦出殯隊伍，甚至襲擊抬棺的人士，現場衝突持續了數分鐘，雖葬禮最後能在舊城教堂和平完成，但已讓人嘩然。以警方表示是因為有人向他們丟石頭，他們被迫採取行動。

攝影：美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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