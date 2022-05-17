【國際影像】仇台槍手闖加州教堂鎖門開槍　1死5傷全為台灣僑民

美國南加州拉古納伍茲市於15日發生槍案，事件中1死5傷，全部為台灣僑民。兇手進入當地一間教堂，當時有多名台灣僑民在裏面出席崇拜，主要為長者。兇手鎖上大門，又用萬能膠倒塞匙孔，之後以9mm手槍犯案。任職醫生的52歲信徒John Cheng上前制止兇手期間遭槍傷，其他人之後成功制伏兇手，惟John Cheng最終傷重不治。

當地警方初步調查指，疑犯為68歲男子David Chou，犯案動機不涉宗教，而是仇視台灣及對兩岸政治局勢的焦慮。警方稱疑犯為中國籍，其家庭在1948年前後移居台灣。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處則證實，疑犯是1953年於台灣出生的移民。他疑因年輕時不獲友好對待而憎恨台灣人，後來移民到美國。

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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