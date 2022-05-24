烏克蘭局勢・圖輯｜每段斷肢都有故事　戰爭截肢傷者的第二人生

烏克蘭的戰事至今已三個月，當局有記錄指已造成近5千人受傷，當中不少在一息轟炸中，手腳嚴重受傷，必須截肢保命。有人不知情地醒來發現沒了腿而憤怒，有人為還能睜開眼而感恩，有人感前路茫茫，有人期待造義肢重新走路。不同的心情，卻同是戰爭的果。

美聯社攝影師Emilio Morenatti 在2009年阿富汗戰爭中不幸失去了左腿。他作為過來人，形容由失去一肢的一刻開始，就無可避免地加入了殘疾人士的世界，也跟同路人產生了情誼。「認識每個截肢手術背後的故事，過程是引人入勝的，我不再熱衷於在前線採訪，倒更希望可留在戰事後方，把這些痛苦的故事好好記錄，讓戰爭殘酷的一面封印在這些殘缺之上。」

攝影：Emilio Morenatti／美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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